Непопулярные реформы в Украине коснутся и медицины

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявляет о начале этапа непопулярных реформ в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сказал с трибуны первой сессии Днепропетровского областного совета шестого созыва.

«После выборов в местные советы начинается этап, который нужно пройти максимально конструктивно. Пришло время всерьез заниматься реформами. Будет принято очень много непопулярных решений, в частности, пенсионная реформа, к которой мы очень серьезно готовимся. Если мы не осуществим реформы, то у Украины не будет будущего», - сказал он.

С.ТИГИПКО сообщил, что сегодня в Днепропетровске он обсудит с руководством области предложения относительно «создания в Днепропетровской области плацдарма по внедрению реформ».

По его словам, эти предложения, в частности, будут касаться здравоохранения, деятельности «Единого окна» государственных учреждений, внедрения эксперимента по сокращению срока выдачи разрешений на строительство и т.п.

С.ТИГИПКО отметил, что фракция «Сильная Украина», в состав которой он входит в Днепропетровском облсовете, будет работать конструктивно по решению конкретных задач.

Он также заявил, что собирается принимать участие во всех последующих сессиях Днепропетровского областного совета.