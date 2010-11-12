Украинский санаторий признали лучшей здравницей в мире

По решению Всемирной Федерации водо- и климатолечения (ФЕМТЕК) профсоюзный санаторий «Хмельник», расположенный в Винницкой области, получил награду "Лучшая здравница 2010 года".

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил главный врач санатория Александр ГАЛАЧЕНКО.

Диплом победителя был вручен главному врачу санатория во время Международного научного конгресса ФЕМТЕК и 63-й Генеральной ассамблеи, которые проходили в курортном городе Хамамет (Тунис) с 1 по 5 ноября.

По словам А.ГАЛАЧЕНКО, эта награда – результат длительной и кропотливой работы коллектива по внедрению разнообразных методов радонотерапии, по совершенствованию материальной, лечебно-диагностической и научной базы.