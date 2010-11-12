Стало известно, когда украинцев будет 25 миллионов

Население Украины за 15 лет сократилось с 52 миллионов человек до 46 миллионов, а через 40 лет украинцев уменьшится до 25 миллионов.

В Министерстве по делам семьи, молодежи и спорта допускают, что численность украинцев к 2050 году может сократиться до 25 миллионов человек. Об этом сообщил министр ведомства Равиль Сафиуллин.

Министр отметил, что на сегодня важнейшим направлением деятельности является "создание доступной спортивной инфраструктуры, как базы для привлечения населения к активному образу жизни, спорту", отметил министр по делам семьи, молодежи и спорта.

Сафиуллин привел данные ООН, согласно которым к 2050 году население страны достигнет 25-30 миллионов человек. Также, согласно данным министерства, население Украины за 15 лет сократилось с 52 миллионов человек до 46 миллионов человек. Он акцентировал внимание на том, что в стране отрицательный прирост населения.

Министр отметил, что инициативу развития спортивной инфраструктуры поддержал Виктор Янукович и сегодня в Украине действует ряд программ, направленных на увеличение количества спортивных площадок, ледовых дворцов, бассейнов и других спортивных объектов.

Напомним, по данным нового отчета американской исследовательской организации Population Reference Bureau (PRB, "Справочное бюро по народонаселению"), в 2025 году украинцев будет 41,9 миллионов, а в 2050 году ожидается 35,3 миллионов.

tsn.ua