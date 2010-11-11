Завтра - тепло и преимущественно без осадков

На завтра, 12 ноября, синоптики обещают теплую и преимущественно без осадков погоду.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, днем умеренные осадки ожидаются в западных и северных областях, температура ночью 3-8° тепла, днем воздух прогреется до 9-14°, в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 3-8°.

На остальной территории без существенных осадков; температура ночью 7-12° тепла, днем 14-19°, в Крыму ночью 11-16°, днем 18-23°.

Ветер в Украине юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем в западной части порывы 17-22 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

В Киеве и Киевской области переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью по области 3-8° тепла, днем 9-14°, в Киеве ночью 5-7° тепла, днем - 12-14°.