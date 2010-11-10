"Siemens" будет переоборудовать медучреждения Украины
13:19, 10 ноября 2010Страна
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Сообщил Премьер-министр
Немецкий концерн Siemens заинтересован участвовать в переоборудовании медицинских учреждений в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил на заседании Кабинета министров, комментируя результаты переговоров с представителями деловых кругов в Вене 8 ноября.
«Концерн “Сименс” заинтересовался нашей идеей модернизации и технического переоборудования учреждений системы здравоохранения», - сказал Н.АЗАРОВ.
Вместе с этим он также сообщил, что финансированием проекта заинтересовался “Райффайзенбанк”.
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