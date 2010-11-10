В Крыму санаторий не уплатил 4,5 млн. грн. налогов

По материалам сотрудников налоговой милиции ГНИ в г. Ялте возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК Украины по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами одного из санаториев г. Алушты. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в АРК.

Согласно сообщению, в период последних двух лет руководство санатория, путем не включения в состав валовых доходов сумм от реализации нежилых помещений, уклонилось от уплаты налога на прибыль в сумме порядка 4,5 млн. грн.

"Между санаторием и рядом физических и юридических лиц были заключены договора о долевом участии в капитальном строительстве нежилых помещений на территории санатория. Согласно данных договоров на протяжении 2008-2010 гг. на счета санатория было перечислено около 40 миллионов гривен. Руководство санатория данные деньги в состав валовых доходов не включило, чем уклонилось от уплаты налога на прибыль в сумме порядка 4,5 миллиона гривен", - сообщили в налоговой.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на погашение причиненного государству ущерба. Ведется следствие.