Завтра в Украине 18° тепла

10 ноября в Украине по прогнозам синоптиков будет облачно с прояснениями. В западных областях ожидаются дожди, в Карпатах местами сильные; на остальной территории без осадков, лишь в северных областях кое-где возможен небольшой дождь.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На протяжении суток ветер будет преобладать южный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Температура ночью 8-13° тепла, на побережье Крыма до 17°; днем 13-18°, в южной части 18-23°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

В Киеве и области ожидается небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура по области ночью 8-13° тепла, днем 13-18°. В г. Киеве температура ночью 10-12° тепла, днем 15-17°.