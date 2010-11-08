Минздрав разработал концепцию госпрограммы лечения психбольных

Министерство здравоохранения Украины разработало концепцию государственной программы лечения больных с психическими расстройствами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Проект направлен на согласование в Министерство труда и социальной политики Украины, Министерство финансов Украины, Министерство экономики Украины, Министерство юстиции Украины, Национальную академию медицинских наук Украины.

Документ предусматривает необходимость совершенствования нормативно-правовых и организационно-структурных основ оказания помощи больным первичным психотичным эпизодом, оптимизации сети заведений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным первичным психотичным эпизодом, повышения уровня подготовки медицинских работников по вопросам диагностики, лечения и реабилитации больных, улучшения своевременного выявления больных путем ранней диагностики психопатологических проявлений данной патологии, обеспечения больных современными лекарственными средствами, совершенствования системы психосоциальной реабилитации, а также обеспечения взаимодействия с негосударственными общественными и международными организациями по вопросам лечения и реабилитации.

Минздрав предлагает финансировать реализацию программы за счет средств государственного бюджета в пределах расходов, предусмотренных для главных распорядителей бюджетных средств, ответственных за ее выполнение, а также других, не запрещенных законодательством источников.

В Минздраве также отметили, что на конец 2009 годов 1 171 133 (2,5%) жителей Украины нуждались в помощи врача-психиатра. Распространенность психических расстройств постепенно растет. Из общего количества зарегистрированных пациентов с психическими расстройствами 58,6% составляют лица работоспособного возраста, 19,4% - дети и подростки.

По сравнению с 2000 годом контингент инвалидов в результате психических расстройств увеличился на 18,7% и составляет 593,8 на 100 тыс. населения.