Сколько стоит купить больничный

В Шепетовке разоблачены два медработника узловой больницы станции Шепетовка, которые злоупотребляя своим служебным положением, требовали и брали взятки.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В частности, выявлено, что терапевт упомянутой больницы оценил лист нетрудоспособности в 200 гривен. Его коллега требовал и получил 500 гривен взятки от вполне здорового помощника машиниста поезда за положительное заключение врачебно-экспертной комиссии о состоянии здоровья.

Теперь в отношении медиков Хмельницкая транспортная прокуратура возбудила уголовные дела согласно ч.2 ст.368 и ч.1 ст.366 УК Украины.