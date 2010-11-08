Украинцы будут работать по 12 часов в день?

Новый Трудовой кодекс (ТК) предусматривает увеличение рабочей недели с нынешних 40 часов до 48, сообщил председатель Федерации профсоюзов, депутат от ПР Василий Хара, один из авторов проекта кодекса. Напомним: ТК в 2008 году был принят в первом чтении и Рада собирается на следующей неделе принять его во втором, а, возможно, и в целом.

Хара разъяснил: это не значит, что украинцы будут больше работать: «В статье 143 кодекса указано, что в отдельных случаях работник может трудиться 12 часов в день, но не более (например, машинист поезда или дальнобойщик), и 48 часов в неделю — сейчас такого ограничения вообще нет. Общее отработанное время за месяц не может превышать нормативного. При 20 рабочих днях — это 160 часов. Если человек отработал в одну неделю 48 часов, то на следующей неделе должно быть 32 часа за счет дополнительного выходного. При переработке за месяц (если допвыходных работодатель не предоставил), «лишнее» время должны оплатить». В проекте ТК есть положение о большей продолжительности рабочего дня, чем 12 часов, если условия работы предусматривают периоды ожидания (например, пока застывает бетон), и при этом работник может отдыхать в течение смены. Но это будет возможно только с письменного согласия работника.

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