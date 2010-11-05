Украина в девятке государств, где продолжительность жизни ниже показателей 70-х годов - ООН

Украина попала в девятку государств, где ожидаемая продолжительность жизни ниже показателей 1970-х годов.

Об этом говорится в обнародованном накануне юбилейном 20-м докладе Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) «Реальное богатство народов: пути развития человека», сообщает Центр новостей ООН.

Лишь в девяти странах мира ожидаемая продолжительность жизни упала ниже показателей 1970-х. Шесть из них – группы стран Африки к югу от Сахары. Еще три – Беларусь, Украина и Россия, констатируют в ООН.

Авторы доклада отмечают, что многие страны добились значительных результатов в области ожидаемой продолжительности жизни. Средняя продолжительность жизни увеличилась примерно на шесть лет в период между 1970-ми и 1990-ми годами и на четыре года за два последующих десятилетия.

Больше всего ожидаемая продолжительность жизни увеличилась за период с 1970 года в арабских государствах – более чем на 18 лет. В некоторых развивающихся странах – например, в Чили и Малайзии – показатели смертности на 60% ниже, чем они были 30 лет назад.

Снижение предполагаемой продолжительности жизни в шести странах Африки к югу от Сахары авторы доклада увязывают с эпидемией ВИЧ.

В докладе отмечается, что сокращение ожидаемой продолжительности жизни в Украине, России и Беларуси коснулось, в первую очередь, мужчин. О причинах этого явления идут серьезные дебаты. При этом отмечаются рост масштабов алкоголизма и стрессы, связанные с переходом к рыночной экономике и высокой инфляцией, безработицей и неуверенностью в завтрашнем дне. Так, одно из исследований выявило, что в период между 1990 и 2004 годами у 21% из 25 тыс мужчин, умерших в Сибири, причиной смерти называлась почти летальная концентрация этанола в крови.