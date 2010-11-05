Во Львове пройдет международная конференция «Аутизм и общество»

Во Львове 5-6 ноября пройдет международная конференция «Аутизм и общество»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, конференция будет проходить в рамках украинско-польско-немецкого проекта «Аутизм: отдельно или вместе?», который проводится при финансовой поддержке Фонда Роберта Боша (Германия), Фонда Стефана Батория (Польша) и при координации ПАУСИ (Украина). Координатором проекта является львовский благотворительный фонд взаимопомощи и защиты детей с аутизмом «Контакт».

Свое участие в конференции подтвердили посол, полномочный представитель вице-министра МИД Польши Анджей БРАЙТЕР, главный детский психиатр Украины Игорь МАРЦЕНКОВСКИЙ, ученый-психиатр и правозащитник Семен ГЛУЗМАН, доктор медицинских наук, профессор, главный врач клиники детской и юношеской психиатрии «Йозефинум» Мишель НОТЕРДАМ (Аугсбург, Германия), вице-президент фонда «Синапсис» (Варшава), член административного правления «Аутизм-Европа» Мария ВРОНИШЕВСКА, представитель лиц с аутизмом в Республике Польша Мария ЯНКОВСКА, вице-президент «Аутизм-В.Баварія», доцент Кристиане НОГЬ, а также другие специалисты в сфере образования, здравоохранения, социальной опеки и правовой защиты Украины, представители неправительственных организаций из Ривненской, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областей, которые занимаются тематикой аутизма.

«Вопрос аутизма для нашего общества является социально актуальным, ведь в нашем городе достаточно много аутистов. Городской совет не стоит в стороне от этой темы и всячески пытается поддерживать инициативы специалистов по данному вопросу. В частности, в этом году при финансовой поддержке управления социальной защиты во Львове реализовывают два социальных проекта – «Аутизм: отдельно или вместе» БФ «Контакт» и «Создание центра дневного пребывания для детей с высоким уровнем аутизма» - БФ «Открытое сердце», - сказала в комментарии УНИАН руководитель управления социальной защиты Львовского городского совета Ольга ЛЕСЮК.