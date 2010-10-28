Завтра в Украине без осадков

Завтра в Украине осадки не ожидаются. Ночью и утром в западных, северных и центральных областях местами туман.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается юго-западный (на юге и востоке северо-восточный), 5-10 м/с, в Крыму порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 11° тепла; в Крыму ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-12° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киевской области в пятницу ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° мороза, днем 6-8° тепла.