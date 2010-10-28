Крым: больницу им.Семашко подключили к телемедицинской сети

Оператор мобильной связи «МТС Украина» и Министерство здравоохранения Крыма подключили республиканскую больницу им. Н.А. Семашко к телемедицинской сети, построенной в рамках проекта «Мобильная медицина».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «МТС Украина».

Теперь доктора и пациенты этой больницы смогут пользоваться возможностями современных телекоммуникационных технологий, применение которых в медицине позволяет оказывать медицинскую помощь на качественно новом уровне.

Данная инициатива реализуется под патронатом Министерства здравоохранения Украины при поддержке Представительства ООН в Украине.

Построенная телемедицинская сеть, которая объединяет областные больницы и специализированные медицинские институты, позволяет сделать более доступной специализированную медицинскую помощь, повысить качество диагностики и скорость принятия решений, от чего в медицине зачастую зависит жизнь пациента. На сегодняшний день телемедицинская сеть объединяет Министерство здравоохранения Украины, Государственный клинический научно-практический центр телемедицины в Киеве, Донецкую и Закарпатскую (г. Ужгород) областные больницы, Национальный институт сердечно-сосудистой хрургии им. Н.М. Амосова, а теперь и Республиканскую клиническую больницу им. Н.А. Семашко.

Справка УНИАН. Термин «телемедицина» в 1972 году ввел Доктор Кеннет Т.Берд.

Телемедицина – медицинская практика с помощью интерактивных аудио-видео коммуникационных систем без обычного физического взаимодействия врач-пациент. Внедрение телемедицины позволяет сэкономить до 40% затрат на здравоохранение. Проект «Мобильная медицина» реализуется компанией МТС совместно с Министерством здравоохранения Украины при поддержке Представительства ООН в Украине. Цели проекта: сделать более доступной высокоспециализированную медицинскую помощь для жителей областных центров, а также повысить качество предоставления медицинской помощи за счет улучшения диагностики. В основе проекта «Мобильная медицина» лежит услуга выделенного доступа в интернет, которую МТС предоставляет на базе фиксированной оптоволоконной сети МТС, протяженность которой на сегодняшний день составляет более 28000 км.

Инвестиции компании МТС в пилотный этап проекта составляют 1 млн. грн.

Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,99 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах.

Выручка за 2009 год составила 8,2 млрд. гривен. «МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия), крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ.