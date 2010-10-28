Возобновлена продажа акций «Биофармы»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) возобновил продажу 29,01% госпакета акций ОАО «Биофарма», сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации".

По информации издания, данный госпакет будет выставлен на фондовой бирже «Иннекс». Всего к продаже будет предложено 59 млн. 566,6 тыс. акций.

Справка УНИАН. ОАО «Биофарма» (г. Киев) занимается производством иммунобиологических и других лекарственных средств.