Установят ли 20-летний мораторий на повышение пенсионного возраста?

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7275, которым предусматривается ввести до 1 января 2030 года мораторий на назначение пенсии по возрасту, минимального стажа работы и минимального страхового стажа для мужчин и женщин, необходимого для назначения всех видов пенсий.

Авторами соответствующего законопроекта «О недопущении ухудшения пенсионного обеспечения граждан Украины» являются народные депутаты Андрей ПАВЛОВСКИЙ (БЮТ), Александр СОЧКА (БЮТ) и Владимир ВЯЗИВСКИЙ (“Наша Украина – Народная самооборона”).

Они отмечают, что увеличение пенсионного возраста решает сегодня только внутренние проблемы Пенсионного фонда Украины. По подсчетам специалистов, экономический эффект от повышения пенсионного возраста в 2011 году не превысит 2 млрд. грн., что составляет лишь 3% ожидаемого дефицита Пенсионного фонда.

Как сказано в Объяснительной записке, закон направлен на недопущение повышения возраста, начиная с которого женщины имеют право на назначение пенсии по возрасту, недопущение повышения минимального страхового стажа и уменьшения величины оценки одного года страхового стажа в солидарной пенсионной системе, поскольку такие изменения нарушают социальные права граждан Украины, гарантированные действующим законодательством.

Необходимость своей инициативы депутаты также объясняют отсутствием эффективных реформ в социальной сфере от Кабинета министров, которые были бы действительно ориентированы на улучшение жизни граждан.

Авторы законопроекта отмечают, что в случае принятия, данная законодательная норма не позволит власти ограничить людям старшего поколения «право на достойную старость в награду за добросовестный труд на протяжении жизни».