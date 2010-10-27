В Одессе работает совет по сотрудничеству в ветеринарии СНГ

В Одессе началось заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в отрасли ветеринарии стран СНГ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.

Сообщается, что председателем совета сроком на 5 лет избран председатель Государственного комитета ветеринарной медицины Украины Иван БИСЮК.

В ходе заседания принято предварительное решение совета о реализации программы совместных действий государств СНГ по профилактике и борьбе с ящуром, а срок действия программы продлен на период с 2011 до 2015 года. Кроме того, принято решение о ходе реализации комплекса совместных мер по предупреждению проникновения и распространения гриппа птицы на территории государств-участников СНГ.

Также будет рассмотрен проект правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, пересмотрены Единые правила государственного ветеринарного надзора при международных и межгосударственных перевозках животноводческих грузов.

В заседании принимают участие руководители ветеринарных служб Украины, Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы, РФ, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Польши и Латвии. Работа совета завершиться 28 октября.

Справка УНИАН. Межправительственный совет по сотрудничеству в отрасли ветеринарии Содружества независимых государств (СНГ) создан в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в отрасли ветеринарии в 1993 году.