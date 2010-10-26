В Украине возможна техногенная катастрофа, подобная венгерской?

В Министерстве Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы не могут на сто процентов исключить повторения техногенной катастрофы в нашей стране, подобной той, которая произошла недавно на венгерском предприятии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня перед началом прямой телефонной линии в Кабинете министров Украины заявил заместитель министра МЧС Виталий РОМАНЧЕНКО.

«Сказать, что никаких катаклизмов не будет, нельзя. Кроме природных техногенных факторов есть еще и человеческий фактор, который присутствует везде, и его предусмотреть невозможно», - сказал он, отметив в то же время, что, в отличие от многих европейских государств, в Украине существует и работает госструктура, осуществляющая надзор за состоянием технологически опасных промышленных мест, которая проводит систематические их проверки, давая по их результатам соответствующие предписания для устранения недостатков, в том числе в случае необходимости подключая для этого органы прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, в результате аварии 4 октября на глиноземном заводе в городе Айка (Венгрия) произошла утечка токсичных отходов алюминиевого производства - «красного шлама», который состоит преимущественно из оксидов железа, оксидов алюминия, тяжелых металлов.

Авария привела к загрязнению токсичными веществами бассейна реки Марцаль, впадающей в реку Раба, которая является притоком Дуная.