МЧС планирует создать медицинскую авиацию

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы планирует создать на собственной базе в восьми регионах медицинскую авиацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня перед началом прямой телефонной линии в Кабинете министров Украины заявил заместитель министра МЧС Виталий РОМАНЧЕНКО.

«Впервые у нас поставлен вопрос о создании медицинской авиации. В восьми регионах планируем создать такие подразделения», - сказал он, отметив, что вскоре этот вопрос будет направлен на обсуждение в Кабинет министров для принятия окончательного решения.