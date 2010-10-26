Кабмин выделил 50 млн на автомобили для инвалидов

Кабинет Министров Украины выделил 50 млн. грн. на обеспечение инвалидов автомобилями в 2010 году.

Соответствующее распоряжение N 1996-р от 20 октября 2010 г. опубликовано на сайте парламента.

Документом решено согласиться с предложением Министерства труда и социальной политики относительно обеспечения в 2010 году автомобилями "Славута" инвалидов из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Украиной, и инвалидов войны I группы, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях во время Великой отечественной войны и войны с Японией, за счет расходов бюджетной программы "Обеспечение инвалидов и инвалидов-чернобыльцев автомобилями" в сумме 50 млн. грн.