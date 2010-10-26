В Украине за прошлые сутки из-за пожаров погибли 11 человек

В Украине на протяжении прошлых суток были зарегистрированы 134 пожара в жилом секторе, на которых выявлены тела 11 погибших.

Как сообщает пресс-служба МЧС, кроме этого, возникло 10 пожаров на транспорте.

Огнем уничтожено 38 зданий, 9 единиц автотракторной техники и 28 тонн кормов.

Ориентировочные убытки от пожаров составляют 2 млн. 562 тыс. грн., из которых 568 тыс. грн., – прямые.