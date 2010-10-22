Минздрав проведет полную инвентаризацию медучреждений

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Министерству здравоохранения в сжатые сроки провести полную инвентаризацию медицинских заведений и завершить разработку нормативно-документальной базы для проведения реформы всей сферы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое задание Президент озвучил, подводя итоги расширенного заседания рабочей группы Комитета по экономическим реформам по вопросам реформирования сферы здравоохранения в Кировограде.

«Готовьте предложения для подготовки национальной программы реформирования сферы здравоохранения. В ближайшее время мы их проработаем, и я лично внесу этот законопроект как безотлагательный на рассмотрение Верховной Рады», - обратился руководитель государства к присутствующим.

Также В.ЯНУКОВИЧ дал задание профильным структурам не позже чем через полгода подготовить карту Украины с нанесенными госпитальными округами. Согласно проекту реформирования здравоохранения, госпитальный округ должен будет включать многопрофильную больницу интенсивного лечения с консультативной поликлиникой, больницы для восстановительного лечения, хосписы, больницы планового лечения хронических больных, заведения медико-социальной помощи и центры первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

«Подготовьте также предложения социального обеспечения: по зарплате, жилью для медицинских работников. Для врачей нужно создавать мотивацию работать. Сельская больница по уровню оснащения не должна отличаться от городской», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.