В Кировограде - конференция по торакальной хирургии

В Кировограде проходит международная научно-практическая конференция «Современные проблемы торакальной хирургии» с участием ведущих специалистов этой отрасли. Как передает корреспондент УНИАН, поздравительную телеграмму участникам конференции направил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, а зачитала со сцены областной филармонии во время торжественного открытия председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА.

Участие в конференции принимают около 250 ученых и хирургов из Украины, России, США, стран постсоветского пространства и Европейского Союза.

Программа конференции предусматривает широкое обсуждение ключевых проблем торакальной хирургии, пульмонологии, анестезиологии, интенсивной терапии, эндоскопии, онкологии, лечения и реабилитации болезней органов дыхания, пищеварения, кровообращения. Участники представили новые направления работы и организации хирургической помощи населению.

Также в рамках конференции состоялась выставка медицинского оборудования и изделий медицинского назначения ведущих мировых и украинских производителей.

***Торакальная хирургия – это хирургия органов грудной клетки.