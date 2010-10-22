ВР намерена усилить соцзащиту ВИЧ-инфицированных

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении заболевания синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и социальной защите населения».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 323 из 402 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается последующее развитие правовых положений, направленных на определение и приведение в соответствие с лучшим мировым опытом принципов государственной политики и государственных гарантий в сфере обеспечения противодействия ВИЧ; содействие практическому внедрению в Украине ряда современных широко применяемых в мире и поддерживаемых ООН эффективных технологий противодействия распространению ВИЧ, что опираются на стратегию уменьшения вреда (Harm Reduction); усиление государственно-частного партнерства, межсекторного взаимодействия в деле противодействия ВИЧ; конкретизация правовых положений, регулирующих процедуру тестирования с целью выявления ВИЧ, соответствующего до- и послетестового консультирования лиц; усиление защиты людей, живущих с ВИЧ, от дискриминации.