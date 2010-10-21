Погода на завтра

22 октября в Украине, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно без осадков, только ночью в Крыму и центральных областях, а днем на севере страны местами пройдет небольшой дождь.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать западный, 7-12 м/с, в западных и северных областях отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на востоке и юге 2-7° тепла, на побережье Крыма до 10°; днем 5-10°, в южной части 8-13° тепла; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

В Киеве и области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, отдельные порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла. По г. Киеву температура ночью 0-2° тепла, днем 8-10°.