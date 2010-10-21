Пробиотики не помогают системе пищеварения

Пробиотики в виде напитков и йогурты, столь популярные среди людей, старающихся придерживаться здорового образа жизни, на самом деле не помогают ни пищеварению, ни укреплению иммунитета, заявляют эксперты.

Европейский центр по безопасности продуктов питания проверил более 800 заявок компаний, производящих продукты питания, заявляющих, будто их продукт улучшает состояние здоровья. Независимые ученые в итоге выяснили, что заявки касательно чудодейственного эффекта продуктов либо не соответствовали действительности, либо эффект оказался настолько мал, что не было смысла вообще говорить о нем.

Данное экспертное заключение встретило волну негодования и критики со стороны производителей "здоровых продуктов". Однако вполне вероятно, что в скором времени производителям не разрешат больше писать на упаковках об оздоравливающих свойствах пробиотических продуктов.

medkarta.com