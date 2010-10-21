Кабмин разработает программу развития здравоохранения на 10 лет
12:04, 21 октября 2010Страна
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Кабинет министров Украины намерен разработать программу развития здравоохранения в Украине на 10 лет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.
«Сейчас готовится общая программа развития здравоохранения у нас в стране. У нас колоссальное количество проблем, начиная от организации нормальной работы скорой помощи для наших граждан и заканчивая лечением людей преклонного возраста со специфическими болезнями», - сказал Н.АЗАРОВ.
Он отметил, что такая программ будет рассчитана на 10 лет. Программа будет «методичная, планомерная и, абсолютно очевидно, будет выполняться», - добавил Н.АЗАРОВ.
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