Кандидатов в мэры городов проверят психиатры?

Городской председатель Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ будет инициировать законодательную норму об обязательной психиатрической проверке всех кандидатов на должность мэра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.ЗАСТАВНЫЙ сообщил в интервью местному изданию «Номер один». Свою инициативу он объяснил тем, что достаточно много кандидатов на должность городского председателя Тернополя дают нереальные обещания. «Кажется, они живут не на этой планете. Ведь где вы видели в сегодняшних реалиях жилье за 100 долларов или тротуары с подогревом. Поэтому после выборов буду обращаться в Верховную Раду, чтобы закон о местных выборах дополнили еще одним документом – справкой для кандидатов на должность городского председателя от психиатра на адекватность», – сказал Р.ЗАСТАВНЫЙ.

При этом он добавил, что часть обещаний его оппонентов согласно действующему законодательству квалифицируются как подкуп избирателей, а некоторые просто фантастические. «Но это тест для всех избирателей. На сколько глубоко они могут анализировать ситуацию и хотя бы частично отличать обычный обман и ложь от рациональных зерен», – сказал Р.ЗАСТАВНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, в своих программах кандидаты на должность городского председателя Тернополя обещают избирателям бесплатно 0,01 га земли, построить Диснейленд и даже обогревать тротуары. В частности, кандидат на должность городского председателя от Партии регионов, заместитель председателя облгосадминистрации Петр ГОЧ обещает каждому тернополянину в случае избрания его мэром бесплатно предоставить 10 соток земли согласно ст. 121 Земельного кодекса Украины.

В свою очередь кандидат от партии «Наша Украина», председатель правления ОАО «Тернопильбуд» Василий ЛИЛО обещает в своей программе построить в Тернополе для детей мини-Диснейленд, кандидат от УНП, директор ООО «Креатор буд» Игорь ГУДА – дешевое социальное жилье, а кандидат от ВО «Свобода», экс-заместитель председателя областной налоговой администрации Сергей НАДАЛ – подогрев тротуаров и бесплатный проезд в маршрутках всем без исключения льготникам без ограничений.