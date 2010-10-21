Пресс-конференция к международному дню борьбы с ревматоидным артритом на тему: «Ревматоидный артрит: будущее можно изменить!».

Ревматоидный артрит - самая коварная болезнь среди ревматических болезней. Она поражает людей преимущественно работоспособного возраста. Через три года от начала заболевания треть пациентов становится инвалидами, через десять - каждый девятый из десяти. Уже теперь ревматоидным артритом в Украине болеет свыше 120 тысяч людей, это один средний город Украины. Высокий уровень инвалидизации и смертности при ревматоидном артрите приводит к большим экономическим потерям. Много лет эта болезнь считалась неизлечимой. В последнее время наука сделала революционный прорыв в лечении ревматоидного артрита.

Участники: В.. Коваленко, академик НАМН Украины, директор ННЦ «Институт кардиологии имени академика Стражеско» НАМН Украины; Н.Шуба, проф., вице-президент ассоциации ревматологов Украины; О.Борткевич, проф..,главный внештатный специалист Минздрава по специальности «ревматология»; С.Герасименко, проф.., зам.директора по научно-лечебной работе Института травматологии и ортопедии НАМН Украины; Г.Дзяк, академик НАМН Украины, ректор Днепропетровской Государственной медакадемии; В.Очеретенко, председатель союза защиты прав пациентов «Здоровье нации» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.