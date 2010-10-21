Как обнаружить поддельные лекарства?

По требованию БЮТ заместитель председателя Киевской городской госадминистрации - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ во время заседания президиума Киевсовета дал протокольное поручение подготовить документы и вынести на рассмотрение сессии вопрос о выделении помещения для обустройства лаборатории по контролю качества и выявлению поддельных лекарственных средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции «Блок Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете, соответствующая проблема была выявлена на первом заседании - 13 октября 2010 года - Временной контрольной комиссии Киевсовета по изучению ситуации вокруг оборота поддельных лекарств в столице, которую возглавляет депутат от БЮТ, заместитель председателя постоянной комиссии городского совета по вопросам здравоохранения и социальной защиты Владимир КОБЕЛЕВ.

«Работа комиссии только началась, но уже имеет положительные результаты – вопрос поддержала и профильная комиссия Киевсовета, и О.ДОВГИЙ. Если власть действительно оперативно отреагирует на проблему срочного создания лаборатории, то количество лекарственного фальсификата в столице резко уменьшится, а киевляне получат качественные лекарства», - сказал В.КОБЕЛЕВ.

Соответствующее обращение о предоставлении помещения площадью 500 кв. м для обустройства лаборатории было подано В.КОБЕЛЕВЫМ и поддержано на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной защиты всеми ее членами. Кроме этого, еще одно обращение было направлено на имя О.ДОВГОГО от инициатора создания временной комиссии Татьяны МЕЛИХОВОЙ.

«Сегодня некоторые непрофессионалы требуют наказывать аптеки за продажу фальсификата. Но наказывать нужно не аптеки, а производителей продукции, ведь обнаружить подделку не возможно невооруженным глазом ни аптеке, ни инспекции без специального оборудования. Поэтому, прежде всего, необходимо создать хотя бы эту лабораторию и оградить киевлян», - отметил В.КОБЕЛЕВ.

В пресс-службе фракции БЮТ в Киевсовете напомнили, что власть уже выделила Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств в г. Киеве средства в сумме 20 млн. грн. на обустройство указанной лаборатории, но помещение для нее КГГА до сих пор не нашла.