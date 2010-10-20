Разработают программу производства медоборудования

Кабинет министров Украины разработает программу по производству украинского медицинского оборудования на 2012-2017 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Государственного комитета по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимир СЕМИНОЖЕНКО.

По его словам, для разработки программы будут привлечены научно-исследовательские институты Украины, Национальная академия наук, Министерство промышленной политики, частный бизнес. «С привлечением того инновационного инструментария, который сейчас уже планируется для выполнения инновационного развития Украины», - уточнил В.СЕМИНОЖЕНКО.

По его словам, главной целью этой программы является импортозамещение медицинского оборудования приборами отечественного производства, а также разработка новых поколений медицинской техники.

Также В.СЕМИНОЖЕНКО отметил, что в 2000-2005 годах в Украине работала аналогичная программа, в рамках которой «был осуществлен серьезный прорыв в качестве и технологиях, и украинская медтехника экспортировалась во много стран мира».