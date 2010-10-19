Урегулируют вопрос оплаты отпуска в связи с усыновлением

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно урегулирования вопроса оплаты одноразового отпуска в связи с усыновлением ребенка)».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовал 231 из 418 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом планируется внести изменения в Кодекс законов о труде Украины и Закон Украины «Об отпусках».

Законопроектом предусмотрено, что женщинам, усыновившим ребенка (или одновременно двух и больше детей) из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, старше трех лет, предоставляется одноразовый оплачиваемый отпуск в связи с усыновлением ребенка длительностью 56 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней после вступления в законную силу решения об усыновлении ребенка. Этот отпуск может быть использован также отцом ребенка.

Также законопроектом предусматривается, что порядок начисления заработной платы работникам за время ежегодного отпуска, дополнительных отпусков в связи с учебой, творческого отпуска, отпуска в связи с усыновлением ребенка, дополнительного отпуска работникам, имеющим детей, и компенсации за неиспользованные отпуска, устанавливается Кабинетом министров Украины.