Поликлиники проверят на наличие лекарств от простуды

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Контрольно-ревизионному управлению в течение десяти дней проверить все поликлиники на предмет наличия препаратов, необходимых для профилактики и лечения простудных заболеваний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании в Николаевской облгосадминистрации по вопросам экономического развития региона.

«Я уже дал поручение КРУ вместе с министерствами и ведомствами осуществить проверку. Каждая поликлиника будет проверена на предмет наличия необходимого запаса (лекарств) в ближайшие десять дней», - сказал Н.АЗАРОВ.

В случае отсутствия необходимых препаратов, в отношении руководства поликлиник и районных управлений здравоохранения будут сделаны «серьезные выводы».