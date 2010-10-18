Сахар с шариками ртути мужчина купил в супермаркете

Догадку мужчины подтвердили прибывшие на место специалисты: они зарегистрировали пары ртути, превышающие допустимые нормы в 100 раз.

Мужчина обратился в милицию около 10 часов вечера и сообщил, что в одном из сетевых магазинов купил пакет сахара, в котором дома обнаружил вещество, похожее на ртуть. При обследовании здания общежития на Фестивальной улице, дом 52, корпус 1, в котором живет заявитель, в комнатах и в коридоре седьмого этажа специалисты обнаружили пары ртути, превышающие допустимые нормы в 100 раз, - сообщили в правоохранительных органах.

Источник также отметил, что за медицинской помощью никто из жильцов общежития не обращался. При обследовании с применением специальной лаборатории торгового зала и подсобного помещения магазина, в котором был куплен сахар, специалисты паров ртути не обнаружили.

Жильцы общежития были эвакуированы. Спасатели пытаются выяснить, в какой момент в общежитии появилась ртуть.

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