Завтра в Украине - дожди

Завтра ночью в южной части Украины ожидается небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков; днем, кроме восточных областей, дожди, на Прикарпатье, в Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях местами сильные.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в южной части, днем в Украине, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, на севере Левобережья местами 0-2° мороза; днем 7-12° тепла; в южных областях ночью 6-11° тепла, днем 11-16°.

В Крыму ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 15-20°.

В Киевской области во вторник ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12° тепла. В Киеве температура ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.