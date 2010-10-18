Украину посетит президент Международного Красного Креста

В Украине 19-21 октября с визитом будет находиться президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК/КП) Тадатеру КОНОЕ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального комитета Общества Красного Креста Украины, Т.КОНОЕ примет участие в международном совещании с руководителями 12-ти национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Российской Федерации, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Целью встречи является обсуждение стратегического плана укрепления потенциала национальных обществ и вопросов сотрудничества с государственными структурами для решения неотложных гуманитарных проблем региона на следующее десятилетие.

Справка УНИАН. Красный Крест Украины первым среди национальных обществ СССР в 1993 году был принят полноправным членом в Международную федерацию. Дважды украинская организация тайным голосованием избиралось в состав высшего органа Международной федерации – правление.

Международная федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца – это международная гуманитарная организация, основанная в 1919 году, с уникальной структурой, которая охватывает весь мир и имеет в своем составе 186 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Ее главной задачей является организация международной помощи жертвам стихийных бедствий и техногенных катастроф, помощь национальному обществу в деле социальной поддержки и здравоохранения населения.