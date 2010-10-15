В Киеве открыли Центр ядерной медицины

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет о необходимости создания в каждой области центров ядерной медицины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам после открытия в Киеве Центра ядерной медицины (по применению ПЭТ-технологий).

«Люди получили возможность лечиться на самом современном оборудовании», - сказал Н.АЗАРОВ, отметив, что подобные медицинские учреждения должны появиться как минимум во всех областных центрах Украины.

Премьер отметил, что в открытом сегодня центре ранняя диагностика онкологических заболеваний будет проводиться за счет государственных средств.

По словам Н.АЗАРОВА, Министерство здравоохранения должно обеспечить направление в центр людей из других регионов Украины.

В свою очередь, министр здравоохранения Украины Зиновий МЫТНЫК отметил, что в целом в Украине необходимо открыть подобные центры из расчета один на миллион человек.

Н.АЗАРОВ также сообщил, что в конце ноября этого года в Феофании также будет открыт подобный центр ядерной медицины.

«В Феофании на конец ноября запланировано введение такого же центра», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, строительство Центра по применению ПЭТ-технологий для раннего выявления онкологических заболеваний было начато в 2007 году на базе Киевской городской онкологической больницы.

Открытие Центра позволит в кратчайшие сроки с максимальным результатом и качеством проводить дифференциальную диагностику онкологических заболеваний, существенно влиять на своевременность и качество последующего лечения. Кроме того, это позволит уменьшить уровень смертности на протяжении первого года заболевания и повысить уровень выздоровления; уменьшить общие расходы на лечение онкологических больных за счет уменьшения потребности в химиотерапевтическом и лучевом лечении.

Сотрудники Центра по применению ПЭТ-технологий уже прошли обучение в Центре подготовки специалистов по ядерной медицине, главный офис которого находится в Австрии (г. Вена).

*** Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) является методом ядерной медицины, в которой используются свойства ядерных процессов при установлении дифференциального диагноза и лечения. С помощью ПЭТ можно обнаружить даже небольшие метастазы диаметром в несколько миллиметров. Кроме того, ПЭТ является исключительно эффективным методом клинических исследований пациентов с онкопатологией, поскольку позволяет получать уникальную информацию о метаболической активности опухолей и изменениях метаболизма, связанных с проведенной терапией. Это позволяет оперативно оценивать эффективность лечения и делать прогноз дальнейшего течения заболевания.