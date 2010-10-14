Как помочь пострадавшим в ДТП в Марганце и родственникам жертв?

«ПриватБанк» открыл сбор благотворительных пожертвований пострадавшим в результате самого крупного за всю украинскую историю ДТП в Днепропетровской области, унесшего 44 человеческие жизни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «ПриватБанка», оказать посильную помощь семьям погибших и пострадавшим в результате трагедии можно в любом из 7000 банкоматов банка по всей Украине. Для этого нужно нажать пункт меню "оказать помощь" на специальной "горячей" заставке банкомата, выбрать сумму пожертвования и подтвердить перечисление с пластиковой карты. Минимальная и максимальная суммы пожертвований не ограничены. Все собранные средства перечисляются в фонд помощи пострадавшим.

"Это жуткая трагедия, ведь большинство пострадавших - люди социально незащищенные, старики, дети, и наш долг - помочь пострадавшим и семьям погибших, - отметил председатель Правления «ПриватБанка» Александр ДУБИЛЕТ, который одним из первых сделал благотворительный взнос через банкомат. - Даже небольшая сумма, пару гривень, поможет в итоге собрать значительные средства, а сделать пожертвования через банкоматы - это сегодня самый простой, доступный и быстрый способ сделать доброе дело."

Как сообщал УНИАН, утром 12 октября 2010 года в Марганце Днепропетровской области на железнодорожном переезде автобус "Эталон" столкнулся с локомотивом. Согласно предварительным данным, автобус выехал на запрещенный сигнал светофора. Жертвами ДТП стали 44 человека, в том числе водитель автобуса. 9 человек в тяжелом состоянии находятся в больницах.