Работников ЖД вакцинируют против гриппа

Для защиты от заболевания гриппом работников, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей, на железных дорогах Украины началась вакцинация.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, прививки группе работников, в которую входят машинисты и помощники машинистов, билетные кассиры, работники вокзалов и станций, проводники, руководящий состав, путейщики и медицинские работники, выполняются за средства железных дорог в отраслевых медицинских учреждениях на добровольной основе. Такие профилактические меры на железных дорогах осуществляются ежегодно в период сезонного повышения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями с целью предупреждения развития эпидемии.

В этом году первыми начали иммунопрофилактику гриппа Львовская железная дорога, где проведена вакцинация 2650 человек, и Южная железная дорога, где вакцинировано 302 работника. Всего запланировано сделать 34 358 прививок: на Львовской железной дороге – 8000, на Приднепровской – 7000, на Одесской – 6360, на Южной – 4935, на Донецкой – 4170 и на Юго-Западной – 3893.

Справка УНИАН. В ведомственной медицине «Укрзализныци» имеется 100 медицинских учреждений, среди которых 20 поликлиник, 76 больниц и 4 станции переливания крови. В системе здравоохранения железнодорожного транспорта Украины работают более 4 тысяч врачей и 10 тысяч среднего медицинского персонала.