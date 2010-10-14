В Украине разработают госпрограмму профилактики заболеваний легких

В Украине планируется разработать государственную программу по профилактике, выявлению и лечению больных бронхообструктивными заболеваниями легких.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный пульмонолог и фтизиатр Министерства здравоохранения Украины, директор Национального института фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Яновского Национальной академии медицинских наук Юрий ФЕЩЕНКО.

"Ввиду высокой актуальности этой проблемы не только в медицине, но и вообще в нашем обществе, сегодня государство обратило внимание на это, и сегодня состоится заседание специальной комиссии, созданной при Министерстве здравоохранения, для разработки государственной программы по профилактике, выявлению и лечению больных бронхообструктивными заболеваниями легких - это бронхиальная астма и хронические обструктивные заболевания легких", - сказал Ю.ФЕЩЕНКО.

По его словам, в Украине зарегистрированы приблизительно 240 тысяч больных бронхиальной астмой. "Хронические обструктивные заболевания легких в отличие от бронхиальной астмы диагностируются на поздних стадиях течения этой болезни. И в связи с тем, что при течении этого заболевания развиваются морфологически необратимые изменения в организме, этому заболеванию присуща высокая степень инвалидизации, резкое уменьшение качества жизни и высокие показатели смертности", - добавил он.

Специалист также сообщил, что, учитывая масштабность распространенности таких заболеваний и их опасность для здоровья, в этом году впервые объявлено о проведении 14 октября Всемирного дня спирометрии. "Спирометрические методы исследования являются основными средствами диагностики таких заболеваний", - отметил Ю.ФЕЩЕНКО.

По его словам, сегодня Ассоциация фтизиатров и пульмонологов Украины начинает Всеукраинскую социальную программу скрининга на бронхообструктивные заболевания "Легко дышать, легко жить!", которая продлится в течение октября-ноября 2010 года. Этот социальный проект предусматривает не только информирование граждан и врачей о необходимости ранней диагностики этих заболеваний, но и проведение бесплатной спирометрии для населения.