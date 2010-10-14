Завтра в Украине дождь не ожидается

15 октября синоптики прогнозирует в Украине переменную облачность. В течение суток существенных осадков не ожидается.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, ночью и утром в западных и северных областях будет наблюдаться слабый туман. Ветер юго-западный (в Крыму и Приазовье северо-восточный), 5-10 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, в восточных областях местами 2-4° мороза, днем 7-12° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области до 15°; в Крыму ночью 2-7° тепла, на побережье до 10°, днем 12-17° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киеве и области - без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 0-4° тепла, днем 7-12°. По г. Киеву температура ночью 2-4° тепла, днем 9-11°.