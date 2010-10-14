Кабмин выделил 7 млн. грн. на спортплощадки

Кабинет министров Украины утвердил Порядок использования в 2010 году средств Стабилизационного фонда для обустройства спортивных площадок вблизи жилых домов и в местах массового отдыха населения.

Текст соответствующего постановления от 12 октября 2010 г. № 920 размещен на Правительственном портале.

Согласно документу, Министерству Украины по делам семьи, молодежи и спорта Кабмин выделил 7 млн. грн. за счет средств Стабилизационного фонда для обустройства спортплощадок на безвозвратной основе.

Кроме того, Министерству финансов поручено открыть новую бюджетную программу и внести соответствующие изменения в расписание государственного бюджета.

Также Порядком использования средств Стабилизационного фонда для обустройства спортплощадок установлено, что Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские госадминистрации подают Минсемьи заявки о потребности в площадках по установленной им форме. В заявке указываются сведения о месте расположения площадки в жилищном квартале (микрорайоне) города или в селе с населением не менее 1 тысячи человек, наличие земельного участка для размещения площадки, обязательства относительно проведения подготовительных работ по обустройству площадки за счет средств местного бюджета, другого источника и тому подобное.