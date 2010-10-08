На выходные в Украине дожди

Завтра в некоторых регионах Украины пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, в северных, западных, Винницкой, Полтавской, Харьковской, Луганской областях переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-4° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, днем 6-11° тепла. На остальной территории облачная погода, дожди, в южной части сильные, в Крыму ночью местами очень сильный дождь. Ветер северо-восточный, 15-20 м/с, в Крыму и Приазовье местами 25-28 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, в Крыму и в Херсонской области ночью 5-10°, днем 13-18°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-4° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, днем 6-11° тепла.

В столице переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 6-11° тепла.