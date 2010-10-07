Завтра на юге Украины дожди

8 октября на территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков, только днем в южных областях пройдут дожди.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет северо-восточным, 7-12 м/с, в южной части порывы 17-22 м/с, днем в Приазовье местами 25-28 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме крайнего юга, заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5°, днем 7-12° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. В Крыму пройдет дождь, днем сильный; порывы северо-восточного ветра 17-22 м/с, днем местами 25-30 м/с; температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15°.

В Киеве и области - без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, днем 7-12° тепла. По г. Киеву температура ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 9-11° тепла.