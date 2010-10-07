В Украине ежедневно регистрируются 48 случаев ВИЧ

В Украине ежедневно регистрируются 48 случаев заболевания ВИЧ-инфекцией.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель Комитета по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИД и другим социально-опасным болезням Министерства здравоохранения Украины Светлана ЧЕРЕНЬКО.

"К сожалению, Украина пока не может гордиться тем, что взяла эпидемию ВИЧ/СПИД под контроль. Каждый день мы регистрируем 48 новых случаев ВИЧ-инфекции в молодом возрасте. С каждым годом увеличивается количество новых случаев приблизительно на 10%. Это все свидетельствует о том, что наши мероприятия по изменению рискованного поведения молодежи на безопасную пока малоэффективны, поэтому первичная профилактика ВИЧ/СПИДа сегодня является одним из приоритетных направлений государственной политики противодействия ВИЧ/СПИДу", - сказала С.ЧЕРЕНЬКО.

В свою очередь координатор системы ООН, постоянный представитель ПРООН в Украине Оливье АДАМ добавил, что согласно официальной статистике в Украине на учете находится приблизительно 167 тыс. чел. ВИЧ-инфицированных, из них 33 тысячи - больные СПИДом. "К сожалению, это только верхушка айсберга. Эта статистика не отражает реальной ситуации, поскольку 7 из 10 ВИЧ-положительных людей не знают о своем статусе", - отметил он.

По его словам, в Украине реальное количество ВИЧ-положительных и больных СПИДом может равняться 360 тысячам, что составляет приблизительно 1,33% от количества взрослого населения страны. "Эти данные свидетельствуют об активнейшей и самой быстрой эпидемии ВИЧ в Европе. Также мы видим подъем количества и других заболеваний, передающихся половым путем. И особенно это касается молодежи. Это значит, что наша профилактика не работает", - считает О.АДАМ.

По его мнению, главными профилактическими мерами для прекращения распространения ВИЧ/СПИД должны стать регулярное тестирование на ВИЧ-инфекцию, а также использование презервативов при половых контактах.