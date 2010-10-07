350 юных железнодорожников отдохнут в «Артеке» в ноябре

350 юных железнодорожников в возрасте 12-15 лет отдохнут в Международном детском центре «Артек» в ноябре, на первой в Артеке профессиональной смене. Как сообщает пресс-служба “Укрзализныци”, об этом сообщил генеральный директор ведомства Михаил КОСТЮК.

Группы будут формировать из детей, которые изучают железнодорожное дело на детских железных дорогах, в домах науки и техники по направлениям технического творчества и художественной самодеятельности.

«Мы разработаем для них профессиональные программы, организуем учебу, проведем конкурсы и викторины на знание железнодорожного дела, это же наше будущее! Будущее украинской железной дороги», – подчеркнул М.КОСТЮК.

Больше всего шансов попасть в “Артек” будут иметь юные железнодорожники из многодетных семей работников отрасли, представители железнодорожных династий, дети–инвалиды и дети–сироты.

Кроме отдыха, во время первой железнодорожной смены в Международном детском центре дети будут изучать школьную программу и азы железнодорожной науки.