350 юных железнодорожников отдохнут в «Артеке» в ноябре
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350 юных железнодорожников в возрасте 12-15 лет отдохнут в Международном детском центре «Артек» в ноябре, на первой в Артеке профессиональной смене. Как сообщает пресс-служба “Укрзализныци”, об этом сообщил генеральный директор ведомства Михаил КОСТЮК.
Группы будут формировать из детей, которые изучают железнодорожное дело на детских железных дорогах, в домах науки и техники по направлениям технического творчества и художественной самодеятельности.
«Мы разработаем для них профессиональные программы, организуем учебу, проведем конкурсы и викторины на знание железнодорожного дела, это же наше будущее! Будущее украинской железной дороги», – подчеркнул М.КОСТЮК.
Больше всего шансов попасть в “Артек” будут иметь юные железнодорожники из многодетных семей работников отрасли, представители железнодорожных династий, дети–инвалиды и дети–сироты.
Кроме отдыха, во время первой железнодорожной смены в Международном детском центре дети будут изучать школьную программу и азы железнодорожной науки.