Увеличение сбора за госрегистрацию лекарств - необоснованно

Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства считает необоснованной законодательную инициативу Министерства здравоохранения об увеличении сбора за государственную регистрацию (перерегистрацию) лекарственных средств со 100 евро (1090 грн.) до 22 минимальных зарплат, то есть до 19,954 тыс. грн. за каждую врачебную форму.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомпредпринимательства.

В частности, Госкомпредпринимательства отказал в согласовании соответствующего законопроекта, разработанного Государственной инспекцией по контролю качества лекарственных средств Министерства здравоохранения Украины.

Специалисты Госкомпредпринимательства провели анализ данного регуляторного акта и выявили, что разработчиком экономически не обоснованы и не объяснены предложенные изменения. В законопроекте предусмотрен непрозрачный механизм начисления размера сбора и не доказаны его целесообразность и эффективность. Государственная инспекция по контролю качества лекарственных средств не приводит аргументы и не прогнозирует результаты введения предложенных норм для субъектов ведения хозяйства.

По заключению Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства проект Закона не может быть согласован в предложенной редакции.

Справка УНИАН. Все проекты регуляторных актов, которые разрабатываются центральными органами исполнительной власти, должны согласовываться со специально уполномоченным органом. Госкомпредпринимательства согласовывает лишь каждый второй регуляторный акт, который поступает в Комитет. Так, с начала 2010 года на согласование поступило 1113 проектов регуляторных актов, разработанных центральными органами исполнительной власти, согласованы лишь 567.