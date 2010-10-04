В Украине работает 12 центров по тестированию ВИЧ/СПИДа

В Украине работает 12 центров из тестирования ВИЧ/СПИДа. Об этом сообщил 42-й Президент США Билл КЛИНТОН, выступая в воскресенье в Киеве во время акции «Битва за будущее», посвященной борьбе со СПИДом, передает корреспондент УНИАН.

«Вы должны действительно иметь желание пройти проверку на ВИЧ/СПИД. Мы делаем все возможное для 12 центров по тестированию в Украине», - заверил Б.КЛИНТОН

По его словам, раньше в Украине, пройдя тест на ВИЧ/СПИД, результат можно было получить через несколько дней. Как отметил экс-президент США, раньше люди не осмеливались на тестирование, а половина из тех, кто его проходил, не возвращались за результатами, невзирая на свой ВИЧ-положительный статус.

Б.КЛИНТОН сообщил, что сейчас в Украине работают 12 центров по тестированию, которым оказывает помощь его Фонд по поддержке борьбы со СПИДом.

В этих центрах люди могут получить предварительный результат исследований через несколько минут после теста, а также необходимую консультацию.

По его словам, уже 9 тысяч украинцев прошли тестирование в этих центрах, и 17 процентов из них получили ВИЧ-положительный диагноз. «Другими словами, есть много людей, которые будут жить, и они теперь знают, что им делать, чтобы не инфицировать других людей», - отметил экс-президент США.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье на Михайловской площади в Киеве состоялась акция «Битва за будущее», посвященная борьбе со СПИДом. Она была организована Фондом АнтиСПИД Елены ПИНЧУК. В акции приняли участие почти 3 тысячи человек, преимущественно молодого возраста. Также в ней были задействованы известные украинские артисты.