Украинцы более оптимистичны в прогнозах, чем россияне

Украинцы более оптимистичны в своих прогнозах на будущий год, чем россияне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Международным исследовательским агентством ІФАК (IFAK), которые были представлены сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Так, по результатам опроса, в целом оптимистичны в своих прогнозах на будущий год 47% украинцев, в то время как количество оптимистично настроенных россиян составляет 37%. Пессимистичными в своих прогнозах остаются 28% украинцев и 36% россиян.

32% опрошенных, как в России, так и в Украине, респондентов считают, что их материальное положение улучшится в 2011 году. Ухудшения материального положения ожидают 23% украинцев и 14% россиян.

Что касается наиболее важных проблем, характерных для страны, то 73% украинцев считают самыми главными экономические проблемы, тогда как среди россиян экономические проблемы назвали важнейшими 49% опрошенных.

Достаточно разные мнения высказали граждане двух стран относительно вопроса терроризма: всего 4% украинцев считают терроризм важной проблемой для Украины, в то время, как в России терроризм отнесли к важным проблемам, характерным для страны, 24% опрошенных.

А вот оценка уровня коррупции среди населения обеих стран совпала - 64% россиян и 62% украинцев назвали коррупцию среди важнейших проблем.

Что касается несоблюдения прав человека, то важной проблемой для страны ее считают 13% россиян и 24% украинцев.

Исследование проводилось с 3 по 15 сентября 2010 г. среди жителей городов Украины и России с населением более 50 тыс. чкл. в возрасте 18-60 лет путем телефонного опроса. Приблизительная погрешность исследования в пределах 3% (±3% при Р=0,95 в Украине и ±3,2% при Р=0,95 в России).