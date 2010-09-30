Нестабильность наложила отпечаток на наше социальное благополучие

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ констатирует, что политическая нестабильность наложила негативный отпечаток на психологическое и социальное благополучие украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве на заседании Общественного гуманитарного совета, посвященного развитию в Украине физической культуры и спорта в контексте формирования в государстве здорового образа жизни.

По словам главы государства, сегодня нормами жизни украинцев стали такие негативные факторы, как неправильное питание, недостаточная подвижная активность, злоупотребление алкоголем и табаком.

«Политическая нестабильность, которая преследовала Украину практически все 19 лет Независимости, наложила отпечаток и на психологическое и социальное благополучие граждан», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, в случае дальнейшего продолжения таких негативных тенденций сохранение здоровья украинского народа превратится в долгосрочный тормоз социально-экономического развития.

«Очевидно, что необходимость разработки и внедрения идеологически новой государственной политики по улучшению состояния общественного здоровья назрела», - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, переориентация граждан на здоровый образ жизни, формирование у каждого ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих как наивысшей ценности является одной из первоочередных задач государственной политики.

«Развитие в Украине физической культуры и спорта является стратегическим приоритетом государственной политики», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.